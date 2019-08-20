يبدأ النجمان أحمد عز وأحمد فهمي تصوير أولى مشاهدهما الخارجية من فيلم "العارف.. عودة يونس"، اليوم الثلاثاء في بلغاريا، بعد وصولهما إلى هناك أمس الأول، برفقة فريق العمل.

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، تفاصيل التصوير في بلغاريا، والمقرر استمرار أسرة الفيلم فيها لمدة أسبوعين، وذلك باستثناء أحمد فهمي الذي يرتبط دوره بعدد مشاهد قليلة، ما سيجعله يتواجد هناك لمدة 6 أيام فقط على أن يعود إلى القاهرة لمتابعة ترتيبات حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، مطلع الشهر المقبل، داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن 35% من أحداث الفيلم سوف يتم تصويرها في بلغاريا، وارتباط مصطفي خاطر وكارمن بصيبص بتصوير عدد من المشاهد هناك، ومن المقرر عودة أسرة الفيلم إلى القاهرة لاستكمال التصوير، ثم السفر مجدداً إلي المملكة العربية السعودية لتصوير عدد من المشاهد هناك.

ويشارك في بطولة "العارف.. عودة يونس" محمود حميدة وركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج "سينرجي فيلم" وإخراج أحمد علاء.