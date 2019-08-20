مؤسس هواوي: لن أقدم تنازلات لترامب حتى لو كانت "ابنتي" الثمن

قال رين تشينج مؤسس هواوي "عملاق التكنولوجيا الصيني"، إنّه لا يتوقع إلغاء القيود الأمريكية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في واشنطن، إلا أنّه أعرب عن ثقته في أنّ الشركة ستزدهر لأنها تطور تقنياتها بنفسها. حسب ما ذكرت قناة العربية.

وصرح تشينج الثلاثاء بأنّه لا يرغب في إلغاء العقوبات الأمريكية إذا كان ذلك يتطلب تنازلات صينية في حرب التعريفة الجمركية، حتى إذا كان ذلك يعني مواجهة ابنته لصراع قانوني أطول أمدا، وهي الآن قيد الإقامة الجبرية في كندا في تهم جنائية وجهتها لها محكمة أمريكية.

وتوقع رين في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، استمرار القيود الأمريكية على مبيعات التكنولوجيا لدى "هواوي"، رغم إعلان الاثنين بمد المهلة 90 يوما أخرى، وأضاف أنّه لا أحد في واشنطن سيخاطر بالوقوف في صف شركته.

ومددت واشنطن أمس الاثنين، مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بشراء مكونات من شركات أمريكية لمدة 90 يوما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأنّه لا يرغب بإجراء أي أعمال تجارية مع شركة هواوي الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنّ هناك أجزاء صغيرة من أعمال هواوي يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، لكن ذلك سيكون معقدًا جدًا، ولم يوضح ما إذا كانت إدارته ستمدد أو توسع الترخيص العام المؤقت.

ووضعت وزارة التجارة شركة هواوي على قائمة سوداء في مايو، بعد أن أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب تهديدات التكنولوجيا الأمريكية.

وتمنع القائمة السوداء الشركات الأمريكية من بيع أو نقل التكنولوجيا إلى هواوي ما لم يتم منحها ترخيصًا خاصًا.

وردت "هواوي" في بيان جاء فيه أنّه "من الواضح أن هذا القرار المتّخذ في هذا التوقيت بالذات مسيّس ولا علاقة له بالأمن القومي" الأمريكي، مضيفة أنّ الإجراءات الأمريكية "تنتهك المبادئ الأساسية للمنافسة في السوق الحرة".

وتابع البيان أنّ الإجراءات "لا تصب في مصلحة أي طرف، بما في ذلك الشركات الأمريكية"، وأضاف أنّ محاولات خنق هواوي "لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة في المجال التكنولوجي".