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استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد

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ضبط عصابة لترويج المخدرات بشبرا الخيمة

ضبط عصابة لترويج المخدرات بشبرا الخيمة

إيرادات "The Lion King" تصل إلى مليار ونصف في 5 أسابيع

إيرادات "The Lion King" تصل إلى مليار ونصف في 5 أسابيع

أوبرا جامعة مصر تنظم حفلات "أضواء المدينة"

أوبرا جامعة مصر تنظم حفلات "أضواء المدينة"

"مفيش زي مصر" تتجاوز 7 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي

"مفيش زي مصر" تتجاوز 7 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي

إزالة 169 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

إزالة 169 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

التحفظ على 25 طن منظفات فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية 

التحفظ على 25 طن منظفات فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية 

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19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

19 محطة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

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المعلق خالد خيري: جمعت معلومات عن ناشئي اليد قبل المونديال بـ 3 أيام

تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

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