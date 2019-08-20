فتحت معامل جامعة الأزهر وبوابة الحكومة المصرية، باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية، لتسجيل طلاب الدور الأول من الثانوية الأزهرية رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2019-2020.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل الرغبات كالتالي:

1- الدخول على موقع التنسيق من هنــــــا.

2- الضغط على خانة "اضغط هنا لبدء التسجيل".

3- إدخال رقم الجلوس والرقم السري، ثم كتابة الرقم التأكيدي.

4- تظهر شاشة لإدخال البيانات الأساسية الخاصة برقم الجلوس والرقم القومي واسم الطالب وتاريخ الميلاد والمحافظة.

5- تظهر شاشة إخال الرغبات، ويتم إدخال الرغبات بالترتيب، من خلال اختيار الرغبة ثم الضغط على زر "إضافة"، ويمكن التحكم في ترتيب الرغبات أو حذف رغبة، وبعد إتمام إدخال الرغبات يتم الضغط على زر "الخطوة التالية".

6- ستظهر قائمة الرغبات التي تم إدخالها للتأكد منها، ويمكن تعديل أي رغبة من خلال الضغط على خانة "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

7- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات وتعديها، يتم إدخال رقم الهاتف والرقم القومي والبريد الإلكتروني، والرقم السري، وإعادة إدخال الرقم التأكيدي ثم الضغط على تسجيل، لحفظ الرغبات والبيانات.

8- يتم طباعة قائمة الرغبات من خلال الضغط على خانة "اطبع الاستمارة وايصال التسليم".