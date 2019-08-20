تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

فتح أبواب تنسيق الثانوية الأزهرية أمام 150 ألف طالب

تفتح جامعة الأزهر، اليوم، أبواب التنسيق أمام أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من خريجى الثانوية الأزهرية، فى ظل توقعات بمفاجآت فى تنسيق هذا العام لأقدم وأكبر جامعة بالعالم، تضم 89 كلية على مستوى الجمهورية، منها 35 كلية علمية ونظرية، و45 كلية شرعية، وتستقبل ما يزيد على 100 ألف طالب بالقسم الأدبى و51 ألف طالب بالقسم العلمى، إضافة إلى معاهد العلوم الإسلامية، ويستمر التنسيق ٦ أيام من اليوم منذ العاشرة صباحاً إلى الأحد المقبل حتى الثانية ظهراً.

"القومي للتغذية": تناول "فول الشارع" أحد أسباب انتشار الأنيميا في مصر

قال الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن تناول الفول من الشارع أحد أسباب انتشار أنيميا الحديد في مصر، حيث إنه يجب نقع الفول في المياه عند تدميسه لمدة 12 ساعة، كون الفول يفرز مادة تعوق امتصاص عنصر الحديد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

"الأوقاف": لا مانع من نقل مسجد أو ضريح للمصلحة العامة "كاعتراضه طريق"

أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر.

تبدأ من 188 ألف جنيه.. أكثر 3 سيارات مبيعا خلال 6 أشهر في عام 2019

كشف التقرير الصادر عن مركز خدمة معلومات السيارات "أميك" عن أكثر ثلاث سيارات مبيعاً خلال أول ستة أشهر من العام الحالي 2019، "الوطن" تستعرض في السطور التالية، السيارات الثلاث، وأبرز مواصفاتها.

بعد 13 سنة في المحاكم.. 10 آلاف جنيه تعويضا لطالبة بسبب "درجة ونصف"

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، وزير التربية والتعليم بصفته، بتعويض طالبة ثانوية عامة دفعة 2006 بمبلغ 10 آلاف جنيه، عما أصابها من أضرار نتيجة ظلمها في درجة ونصف بمادة الفيزياء وترتب عليه التحاقها بكلية العلوم.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. العظمى تصل 41 بجنوب الصعيد

تستعرض "الوطن" توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة بأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة الثلاثاء، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة الأربعاء والخميس، شديد الحرارة جنوبا الصعيد نهارا لطيف ليلا.

مشروع قانون للإيجار القديم يقضي بسحب الشقق المغلقة

تجدد النقاش داخل مجلس النواب حول تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، بإعلان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، عن إعداده مشروع قانون جديداً لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى ضوء القيمة السوقية الحالية، بما يحقق التكافل الاجتماعى للأسر الأكثر فقراً ولا تستطيع تحمُّل أعباء إضافية جديدة، حال تحريك أسعار الإيجارات للوحدات السكنية، من خلال إنشاء صندوق حكومى لرعاية هذه الأسر.

زينة تنشر صورة جديدة لها من أمام شاطئ: "كيف انتصرت؟"

نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، من أمام أحد الشواطئ أثناء قضائها عطلة الصيف.

عاجل.. وصول بعثة ناشئي يد مصر أبطال العالم إلى القاهرة

وصلت البعثة المصرية من منتخب كرة اليد للناشيئن الحاصلين على بطولة كأس العالم إلى مطار القاهرة منذ قليل بعد انتهاء منافسات البطولة التي أقيمت في دولة مقدونيا.

الحوار الكامل لمحمد صلاح عن فشل منتخب مصر وأزمة وردة وحقوق المرأة.. ورد شوبير

تحدث محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، عن أسباب فشل المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية ودوره في أزمة عمرو وردة بشأن مزاعم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى العديد من الأشياء الخاصة بفريقه ليفربول وحقوق المرأة خلال حديثه لشبكة سي إن إن الأمريكية.