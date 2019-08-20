بدأت الدول تشريح أفلامها لتمثلها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها الـ92، ضمن فئة "أفضل فيلم أجنبي"، والتي تم تغيرها مؤخرا إلى "أفضل فيلم عالمي طويل"، وكانت إيران من أول الدول التي قامت بترشيح فيلم وثائقي طويل بعنوان "Finding Farideh" إخراج أزاديه موسوي وكورش عطايي، وذلك وفقا لخبر نشره موقع "هوليوود ريبورتر".

وتم اختيار الفيلم الذي نال استحسانًا في العديد من أحداث السينما الإيرانية، من قبل لجنة من المهنيين المتخصصين في صناعة السينما الإيرانية.

وتدور أحداث الفيلم الذي عرض في "Berlinale Talents" على هامش الدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائي، حول قصة امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا تم تبنيها عندما كانت طفلة من قبل زوجين هولنديين، وتتطلع إلى معرفة والديها البيولوجيين، على الرغم من مقاومة والديها بالتبني، فتنطلق في رحلة إلى إيران، بحثا عن والديها.

وفي عام 2016في حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسعة والثمانين، فاز فيلم المخرج الإيراني أصغر فرهادي "The Salesman" بجائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها فيلم إيراني بجائزة الأوسكار، والثانية لفرهادي أيضا بعد الجائزة التي حصل عليها عام 2013 عن فيلم "A Separation".

ومن المقرر أن تقام جوائز الأكاديمية الثانية والتسعين في 9 فبراير 2020.