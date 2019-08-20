أعلنت الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن شروط التشعيب بالكلية للعام الدراسي 2019-2020، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور عُلا عادل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع روؤساء الأقسام للوقوف على الشروط الخاصة بكل قسم لالتحاق الطلاب به.

وأكدت خلال كلمتها على ضرورة توزيع الطلاب على الأقسام المختلفة بما يتوافق مع قدرات الأقسام الاستيعابية ومراعاة شروط الجودة وتطبيها بعناية، بما يعود بالنفع على العملية التعلمية للطلاب، وتم استحداث الاعتماد على درجات اللغة العربية في شروط القبول بالأقسام، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابيه لعدد من الأقسام وفق أعداد الطلاب التي أقرها مكتب التنسيق العام الجديد.

وأشارت إلى أن قسم اللغة الإنجليزية يقبل الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية، وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي ودرجة اللغة العربية، وفقًا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.

كما يقبل قسم اللغة الفرنسية الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الفرنسية)، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات (الفرنسية)، وفقًا للأعداد التي يقرها القسم.

ويقبل قسم اللغة الإيطالية الطلاب الحاصلون فيها على أعلى الدرجات في اللغة الايطالية والفرنسية كلغة ثانية، وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي و درجة اللغة العربية وفقًا لما يقررة القسم من أعداد.

وعن قسم اللغة الأسبانية فيقبل الطلاب الدارسون للغة الأجبية الثانية الأسبانية و الطلاب الدارسون للغة الأجنبية (الفرنسية) الحاصلون على أعلى الدرجات فيها، وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الكلي الأعلى ودرجة اللغة العربية.

كما يقبل قسم اللغة الألمانية الطلاب الحاصلون على الدرجات النهائية اللغة الألمانية كلغة ثانية وأعلى الدرجات في اللغة الألمانية كلغة أولى الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من المجموع الكلي ودرجة اللغة الإنجليزية والعربية.

وقسم اللغة الروسية يقبل الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي ودرجة اللغة العربية.

وعن قسم اللغة التشيكية فيقبل الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجبية الأولي (الإنجليزية)، وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي ودرجة اللغة العربية.

بينما يقبل قسم اللغة الصينية الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة الأجنبية الأولي (الإنجليزية)، و فى حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي ودرجة اللغة العربية .

وبالنسبة لقسم اللغات الشرقية الإسلامية فيقبل الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) وفي حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الدرجات الكلي و درجة اللغة العربية .

ويقبل قسم اللغات السامية الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية) ودرجة اللغة العربية وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الكلي للدرجات و درجة اللغة الربية .

كما يقبل قسم اللغة اليابانية الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة الأجنبة الأولى (الإنجليزية) ، وفى الحلة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الدرجات الكلي و درجة اللغة العربية .

و يقبل قسم اللغة الكورية الطلاب الحاصلو على أعلى الدرجات فى اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) وفى حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من درجة المجموع الكلي و درجة اللغة العربية.

و عن قسم اللغة البرتغالية الذي شهد تفعيله لأول مرة العام الدراسي 2019-2020 فإنه يقبل الطلاب من دارسي اللغة الفرنسية أو الإسبانية أة الإيطالية كلغة ثانية فى مرحلة الثانوية العامة ، و يشترط حصول الطالب على أعلى درجة في اللغة الثانية و المفاضلة بالمجموع الكلي.

و قسم اللغات الأفريقية يقبل الطلاب الحاصلين على أعلي الدرجات في اللغة الاجنبية الأولي (الإنجليزية) وفقا للأعداد التي يقررها القسم .

كما أشارت إلى أنه بالنسبة لإختيار اللغة الثانية تترك إختياريًا للطلاب، و أوضحت أنه يشترط على الطالب الكفيف إجراء إمتحان قبول في مهارات الحاسب الآلي في القسم الي رغب فى الإلتحاق به .