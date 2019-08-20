إزالة 169 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف تلك الحملات للحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وتأكيدا لهيبة الدولة.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحمودية وأبو حمص وإدكو والدلنجات وحوش عيسى وكوم حمادة وأبو المطامير وبدر، حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي الزراعية والآثار والري والصرف وبتأمين بقوات من الشرطة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 4 قرارات إزالة بحوش عيسى عبارة عن عشش مخالفة بمساحه 326م² بتفتيش ري الحاجر بالإدارة العامة لري النوبارية، و22 قرار إزالة بمسطح 6300م² بمركز ومدينة أبو المطامير، و5 حالات إزالة صادرة من الإدارة العامة لري النوبارية بهندسة ري الدلنجات جنابية اليوسفية بمساحه 266م² عبارة عن مواسير وقطع جسر، و3 قرارات إزالة عبارة عن قناطر مخالفة بمساحه 54م² علي جنابية مبارك البحرية بحوش عيسى.

كما جرى تنفيذ 17 قرار إزالة عبارة عن 13 قرار زراعة بمساحة 1775م² و3 قرارات مباني بمساحة 30م² وقرار إزالة أشجار بطول 300م²، وذلك على مصارف الخندق الغربي وكفر الحاجة والعبيد بائتاي البارود.

بالإضافة لـ15 قرار إزالة بمساحة 367م² عبارة عن مباني ومواسير وردم بالمجرى المائي وزراعة أخشاب على جسر المصرف، وذلك على مصارف سيدي عيسى والجيار وشابور بكوم حمادة، و5 قرارات إزالة عبارة عن مباني وزراعات بإجمالي 1382 م² بزمام هندسة صرف إدكو، و25 قرار إزالة بمسطح 41259م² عبارة عن أسوار ومباني وزراعات بأبو المطامير.

كما نفذت الحملات 7 قرارات إزالة لحالات تعدي علي حرم الري عبارة عن زراعات ومد مواسير ري مخالفة بإجمالي مساحة 9669م²، أزالت 15 حالة بمساحة 535م² بمركز ومدينة الرحمانية، و10 حالات تعدي عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض علي إجمالي مساحة 1695م² بأبو حمص.

بالإضافة لـ20 حالة تعدى على الأرض أملاك الدولة الصرف وأرض زراعية بمساحة 1528م² بناحية الربدان بشبراخيت، وحالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية أبو الخاوي بمركز ومدينة كوم حمادة على مساحة 16م² عبارة عن حجرة ماكينة ري، وإزال 4 قرارات أقفاص سمكية مخالفة للقانون تجاه العزبة الكبيرة بالمحمودية بمسطح حوالي 216م² بالإضافة إلى 7 قرارات مخالفة للقانون 48 بالمجري بمسطح حوالي 300م² مخالفة.

كما جرى تنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفة لقانون 12 عبارة عن أسوار وغرف وأسقف خفيفة بالطوب الأبيض والأحمر بمسطح حوالي1250م.