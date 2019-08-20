خلال احتفالها بمرور 110 أعوام على تأسيسها، أزاحت شركة "بوجاتي" الفرنسية، العلامة التجارية الفريدة في عالم صناعة السيارات الأسرع والأغلي في العالم، الستار عن أيقونتها الجديدة والفريدة "شنتوديتشي Centodieci"، والتي تعد نسخة من سياراتها السوبر كار "110" التي أطلقت في العام 1991، وتم تصميمها خصيصًا لمؤسس الشركة "إيتور بوجاتي".

وتم الكشف عن سيارة بوجاتي الجديدة Centodieci للمرة الأولى خلال مهرجان "بيبل بيتش كونكورس ديليغانس" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعقد سنويا في أواخر أغسطس، وأوضحت "بوجاتي" أنّ تكلفة تصنيع السيارة الجديد قد تصل لـ9 ملايين دولار أمريكي للنسخة الواحدة، ومن المقرر تصنيع 10 نسخ فقط من هذا الطراز الفريد.

وتتمتع السيارة الجديدة بسواعد محرك W16 بقوة 1600 حصان، وتصل سرعتها القصوى لـ236 ميلا في الساعة.

وتنطلق السيارة Centodieci من الثبات حتى 100 كم/س في 2.4 ثانية، في حين تصل سرعتها بالطاقة الكاملة إلى 377 كم/س.

تعمل بمجموعة نقل حركة قوية مؤلفة من 16 أسطوانة، وتضم السيارة الجديدة نظام دفع رباعي، وصندوق تروس DSG ذي 7 سرعات.