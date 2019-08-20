فتحت كلية الألسن بجامعة عين شمس بابها لإستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة ، و إشراف أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، أ.د.سلوى رشاد القائم بأعمال عميد الكلية ، و عليمدار أسبوع.

و أكدت أ.د.سلوى رشاد أنها تتابع عن كثب كافة الاجراءات و التدابير التي اتخذتها الكلية لأستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب ، وسط تواجد مكثف لرجال الأمن الإداري و أفراد الدفاع المدني بالتعاون مع إتحاد الطلاب لتنسيق عملية دخول الطلاب و توجيههم الي الاماكن المخصصة لتسليم الملفات و الحصول علي ورقة الرغبات و ملئها وفق رغباتهم و درجاتهم .

و أشارت إلى خطوات التقديم اشارت الي انه يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكليه ، و استكمال البيانات المطلوبه فى الورقه بمساعده اتحاد الطلاب ، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صوره من شهاده الثانوية العامه ،صوره من شهاده الميلاد.

و شددت علي أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغيه ، علي أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال ٢٠ يوم من تاريخة.