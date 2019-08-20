قال حلمي الهمامي متخصص في الشأن التونسي، إنّ هناك تنافس حول أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية، لكنها على برامج المرشحين فقط، موضحا أنّ 6 مرشحين جاهزين بشكل كامل للانتخابات الرئاسية التونسية، والسباق الانتخابي سينحصر بينهم فقط، والشعب التونسي في انتظار تقديم المرشحين لبرامجهم خلال أيام قليلة.

وأوضح الهمامي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتابع بشكل جدي الانتخابات الرئاسية في تونس، لمنع أي أخطاء موجودة بها، لافتا إلى أنّ ما حدث من تزوير من قبل بعض المرشحين سيتولى القضاء مسألة التزوير التي حدثت.

وأشار الهمامي إلي أنّه من الوارد انسحاب عدد كبير من المرشحين لوجود عوائق لديهم، ويعد ذلك لصالح الشعب التونسي حتى لا يتم التشتت بين الأصوات، وستكون الانسحابات لصالح السياسي التونسي "عبدالكريم الزبيدي" أو الرئيس الحكومي "يوسف الشاهد".

وأضاف الهمامي أنّ الزبيدي والشاهد ينفيان انسحاب أي منهم، رغم أنّهما من المدرسة السياسية ذاتها، لوجود خلافات بينهما قبل وفاة الرئيس الباجي قايد.