أكد علي الشحات رئيس مدينة نويبع، أن ميناء نويبع استقبل اليوم الفوج الرابع لعودة حجاج بيت الله الحرام، والبالغ عددهم 900 حاجا وحاجة .

وأضاف رئيس المدينة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهم ونقلهم لمحفظاتهم علي متن 60 حافلة، مؤكدا أن صالات الانتظار لم تشهد تكدس لسرعة إنهاء الإجراءات حيث يجرى تعاون وتنسيق علي أعلي مستوى بين جميع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات .

وأضاف أن إجمالي عدد الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة عبر الميناء بلغ 9250 حاجا وحاجة علي متن 190 حافلة، خلال أربع أفواج، حيث شهد وصول 850 حاجا على متن 14 باص في الفوج الأول، و3900 حاجا علي متن 56 باص في الفوج الثاني، ووصول 3600 حاجا وحاجة علي متن 60 باص خلال الفوج الثالث.