توقع طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إتمام الطرح العام الأولى لأسهم البنك في بورصة مصر بحلول نهاية عام 2019 أو مطلع 2020.

وأضاف "فايد" للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، أن مصرفه يخطط لطرح 30-40 بالمئة من أسهم البنك بشكل مبدئي من خلال زيادة رأس المال وبيع حصة مملوكة للمستثمر الرئيسي، فالقيمة المستهدفة من الطرح بين 300-400 مليون دولار.

وكان "فايد" قال في وقت سابق إنه يتوقع طرح حصة من أسهم مصرفه قبل نهاية العام، متابعا للصحفيين بحسب "رويترز": "عملية الطرح متوقفة على الانتهاء من الإجراءات.. لسنا الطرف الوحيد في الطرح، هناك جهات أخرى".

واستكمل تصريحاته: "أول ما نستوفى كل الإجراءات سنقوم بالطرح، قد يكون ذلك نهاية العام أو مطلع العام الجديد".

ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة أكثر من 220 فرعا حاليا، ولديه أكثر من مليوني عميل.

وجرى أحدث طرح في بورصة مصر الشهر الحالي، وكان لشركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، والتي قفز سهمها بنحو 35 بالمئة في أولى جلسات التداول في بورصة مصر في الثامن من أغسطس.

وجمعت ”فوري“ من الطرح الأولي نحو 1.6 مليار جنيه حصيلة بيع 36% من أسهمها في البورصة.