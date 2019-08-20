حذر المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا الثلاثاء من "صحوة للتنظيمات الإرهابية"، بينها تنظيم "داعش" الإرهابي في البلد الذي يعيش حربا منذ 8 سنوات، داعيا المجتمع الدولي لعدم تجاهل "المؤشرات المنذرة".

وجاء حديث المبعوث شي شياويان أمام الصحفيين في جنيف بعد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إذ قال: "خطر أن تستيقظ المجموعات الإرهابية مثل تنظيم داعش الإرهابي، على المجتمع الدولي التنبه لذلك".

وهُزم "داعش" في مارس الماضي بعد خسارته الأراضي الواسعة التي سيطر عليها في سوريا والعراق عام 2014.

وتأتي زيارة المبعوث الصيني إلى جنيف فيما يخوض النظام السوري وحليفته روسيا عملية لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب شمال غرب، حيث تتواجد مجموعات إرهابية وفصائل مسلحة أخرى.

وحذرت الأمم المتحدة من أنّ الهجوم في إدلب قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لـ3 ملايين شخص يعيشون فيها.

ولدى سؤاله عن موقف بكين من هذه العملية، اعتبر شي أنّ المسألة "شديدة التعقيد"، وأضاف: "ندرك أنّها المعقل الأخير لبعض الجماعات الإرهابية، لذلك فهذه مسألة يجب معالجتها، الحرب على الإرهاب لم تنته بعد".

ومنذ يناير الماضي تسيطر هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا" على معظم أجزاء محافظة إدلب.