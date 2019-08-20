يفتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، غدا الأربعاء، التوسعات التي تم الانتهاء منها بمدرسة الأهرام الرسمية للغات بإدارة الطور التعليمية، ويتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الطور .

وأكد المهندس طارق أحمد عبدالله مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، أنه جري الانتهاء من صيانة وتجديد 12 مدرسة علي مستوى المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد .

وأضاف أن الهيئة قامت بإجراء عمليات توسع ببعض المدارس لاستيعاب الكثافة خاصة المدارس التي توجد بمناطق مرتفعة الكثافة حيث جري إنشاء 30 فصل دراسي جديد بالمدارس التي جري بها توسعات .

وقال أنه جرى الانتهاء من إنشاء 12 فصل دراسي جديد ومعمل لغات وحجرة للمجالات وحجرة للمصادر متعددة الأغراض بمدرسة الأهرام الرسمية للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية لتحويها إلي مجمع تعليمي يضم جميع المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال حتي الثانوية العامة بتكلفة 5 مليون و323 ألف جنيه.

كما جرى توسعة مدرسة علي مبارك بحي بدر بمدينة الطور بواقع 8 فصول دراسية وإقامة 10 فصول بمدرسة المروة بمدينة الطور . وأشار إلي أنه جاري أنشاء مدرسة إعدادي وثانوي عام بمنطقة توشكي التابعة لمدينة الطور بواقع 12 فصل دراسي و معامل وحجرة للمعلمين وحجرات للمناهل .