ترأس اللواء نادر حنفي عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اللجنة المحلية المشرفة على التغذية المدرسية للطلاب، التي تضم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس سامي عبدالقادر مدير مديرية التموين، ومصطفى الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم.

واستعرض السكرتير العام خطة المديرية للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2019/2020، وأوصى بتقديم وجبة جافة لتلاميذ التربية الخاصة والمراكز الكشفية والعروض الرياضية مع تحديد أهم سبل الارتقاء بمنظومة التغذية المدرسية.

كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم التغذية المدرسية، واتباع التعليمات الخاصة بعملية الاستلام الصحيحة للوجبات، والتأكيد على تشكيل لجان بكل مدرسة تضم مدير المدرسة ووكيل المدرسة والأخصائي الاجتماعي ومشرف التغذية.

من جانبه أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، على وجود مخازن للتغذية المدرسية مجهزة على أعلى مستوى، ومطابقة للشروط الصحية بواقع مخزنا بكل إدارة تعليمية.