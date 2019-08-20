كشف مصدر مسئول بكلية البنات للعلوم والآداب الإنسانية التابعة لجامعة عين شمس، إن 10 طلاب من الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم، اليوم، عبر معامل التنسق بالكيلة، وذلك ضمن تنسيق الشهادات الفنية 2019-2020، مؤكدا أن إقبال الطلاب على معامل الكلية كان ضعيفا للغاية، مرجعا ذلك إلى معرفة الطلاب طرق التسجيل عبر موقع التنسيق من منازلهم وانتشار التكنولوجيا الرقمية في شتى الأماكن.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنه لم يتم رصد أي مشكلات من قبل الطلاب بشأن أعمال التسجيل للرغبات عبر معامل الكلية، لافتا إلى أن المشاكل التي ظهرت من قبل طلاب الشهادات الفنية، تمثلت في عدم مطابقة درجات الطلاب المثبتة في شهادات النجاح الخاصة بهم بالدرجات المحملة علي موقع التنسيق الإلكتروني والتي يتم من خلالها توزيع الطلاب على الكليات المختلفة وفقا لنسب مجاميع القبول.

وأوضح المصدر، أنه تم توجيه الطلاب للذهاب إلى وزارة التربية والتعليم أو الاتصال بالخط الساخن لحل هذه المشكلة من أجل إتمام عملية التسجيل للرغبات بشكل صحيح.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الماضي، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.