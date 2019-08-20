انطلقت، اليوم، فعاليات الاجتماع التحضيرى للمؤتمر 85 للاتحاد الدولى للمكتبات "الإفلا" بمكتبة الإسكندرية، والذي يستمر فى الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المكتبات العامة والوطنية لأكثر من 22 دولة، وتشارك مكتبة القاهرة الكبرى ممثلًا عنها السيد مدير المكتبة ياسر مصطفى عثمان فى الجتماع التحضيري للمؤتمر الـ 85 للاتحاد الدولي للمكتبات، الذي سوف يُعقد بدولة اليونان يوم السبت القادم 24 أغسطس 2019.

وتعد تلك المرة الأولى التى يعقد بها اجتماع تمهيدي بهدف تنمية وتطوير قدرات أخصائيى المعلومات والتعرف على الأنشطة الثقافية للدول ذات الطابع الإفريقى ودول آسيا وأقيانوسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

افتتح الاجتماع الدكتور أمجد الجوهري، نائبًا عن مدير مكتبة الأسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، بحضور كل من الدكتورة مروة الصحن، منسق عام المؤتمر عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمكتبات والدكتور خالد الحلبي، رئيس الاتحاد العربى للمكتبات.

كما حضر الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور شوقى سالم رئيس لجنة المكتبات الإفريقية بالاتحاد الدولى للمكتبات والدكتورة أمانى مجاهد رئيس الجمعية المصرية للمكتبات وممثلين لبعض الدول العربية والإفريقية والأسيوية والدول اللاتينية.