لقطة من مؤتمر التأمين الإجباري على السيارات

قال إبراهيم لبيب رئيس مجمعة التأمين الإجباري الجديد على السيارات، إن التعامل الإلكترونى سيظبط التلاعب فى وثائق التأمين، ونتوقع وصول حجم التأمين إلى نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية 2019-2020.

وأوضح أن إجمالى ما تم تحصيلة من التأمين الإجباري خلال السنة المالية الماضية يقدر بنحو مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد المصري للتأمين، لتوقيع اتفاقية تعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري التابعة لهيئة الرقابة المالية، والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، بخصوص التحصيل الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للمركبات.