هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد بعد فوزه ببطولة العالم تحت 19 سنة، التي أقيمت في مقدونيا، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الألماني.

وأوضحت الوزارة أنها حريصة على اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة المدرسية ورعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وشارك في هذا الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر لاعبون من المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية في البطولة ضمن قائمة منتخب مصر وهما اللاعب إبراهيم السيد واللاعب مازن رضا من مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية الإعدادية الثانوية لتتوالى إنجازات المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية محققة أهدافها الاستراتيجية في رعاية الموهوبين رياضيًا وعلميًا وثقافيًا.

كما يشارك اللاعب كريم صابر مع منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 19 سنة المتجهة إلى تونس للاشتراك في بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تكريم اللاعبين المتميزين بالمدارس الرياضية، وذلك من منطلق تحقيق أهداف المنظومة الرياضية بتلك المدارس.