أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة لخدمة المواطنين في قرى ومدن المحافظة، مؤكدًا الانتهاء من توسعات محطة مياه شبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المرشحة المنتجة لتغطية قرى ومدينة شبين القناطر.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالقلزم بمدينة شبين القناطر لخدمة قرى "القلزم، طحوريا، كفر طحوريا، عرب الغديري، الأحراز، والحسانية"، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه لتغطية تلك القرى بخدمة الصرف الصحي.

وأوضح أنه جارِ الانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بقرية الناصرية بمدينة طوخ بتكلفة قدرها 23 مليون جنيه، وجارِ الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية وإطلاق التيار الكهربي، وجارِ أعمال استلام مشروع الصرف الصحي بعزبة علاء الدين التابعة لقرية الدير بمركز طوخ.

ولفت إلى أنه تم استلام محطات الصرف الصحي بقرى كوم أشفين بمركز قليوب، وجمجرة بمركز بنها، كما تم استلام محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الشيمي، واستلام محطتي معالجة الصرف الصحي بقرية شبرا شهاب بمركز القناطر الخيرية ومحطة المعالجة بقرية طنان مركز قليوب، وتم استلام محطة مياه كفر حمزة "معالجة حديد ومنجنيز".

وأضاف أنه في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 48 مليون جنيه، وتم تنفيذ اعمال احلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة 62 مليون جنيه وذلك خلال العام المالي 2018/2019، وتم وضع خطة مقترحة لمشروعات احلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 36.5 مليون جنيه، كما تم وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات احلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 53.5 مليون جنيه، وجارِ الآن أعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.