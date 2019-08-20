بحضور 3000 زائر.. مدينة زويل تطلق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم غدا

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم المقام سنويا غدا وحتى السبت المقبل، بمقر المدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أكثر من 3000 زائر من مختلف المدارس والجامعات المصرية.

وينظم طلاب المدينة المهرجان سنويا الذي يهدف إلى تبسيط العلوم وعرضها بطريقة شيقة تناسب طلاب المدارس والجامعات، وكذلك غيرهم من غير المُتخصصين، وذلك بحضور لفيف من أساتذة الجامعات والكتاب والعلماء والباحثين، إضافة إلى الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، والدكتور إبراهيم الشربيني الرئيس المؤسس للمهرجان ومدير برنامج علوم النانو ومركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وينقسم المهرجان إلى ثلاث مكونات رئيسية وهي "المسرح الرئيسي، والعروض والمحاضرات، والتجارب العلمية"، حيث من المقرر أن تكون هناك أربعة عروض علمية لتبسيط العلوم، وأربعة تجارب علمية لكل مجموعة يتخللها مسرحية صغيرة، إضافة إلى المحاضرات الشيقة التي تجرى على مدار اليوم.

كما أعرب الدكتور إبراهيم الشربيني أستاذ علوم النانو والرئيس المؤسس للمهرجان عن سعادته باستمرار اتحاد طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بتنظيم المهرجان العلوم للمرة الرابعة على مدار تاريخ المدينة.

حيث أوضح الشربيني أن المهرجان يهدف في هذه الدورة لتسليط الضوء على الثورة والتطور في مجال العلوم منذ قدماء المصريين وحتى اليوم، وما جرى التوصل إليه لخدمة الإنسانية بأكملها.

يُقام المهرجان السنوي هذا العام 2019 بالتعاون المُشترك بين اتحاد طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، واتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية مدينة زويل.