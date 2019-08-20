قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المخرج خالد مرعي، مخرج فيلم خيال مآتة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية حيازة مخدرات وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة أثناء عودته من خارج البلاد.

وبدأت نيابة النزهة التحقيق مع خالد مرعي في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة عقب عودته من رحلة عمل في هولندا، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي، للتأكد من أنها مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأ مرعي حياته الفنية "مونتيرًا"، قبل أن يتجه بعد عشر سنوات لمجال الإخراج. وأخرج العديد من الأفلام الشهيرة، من بينها: "عسل أسود، وآسف على الإزعاج، ولف ودوران، وبلبل حيران". ومن أشهر مسلسلاته: "السبع وصايا وشربات لوز".