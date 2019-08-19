ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة؛ لاتخاذ اللازم.

وبدأت نيابة النزهة التحقيق مع خالد مرعي في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة عقب عودته من رحلة عمل في هولندا، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي؛ للتأكد من أنها مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأ مرعي حياته الفنية "مونتيرًا"، قبل أن يتجه بعد عشر سنوات لمجال الإخراج. وأخرج العديد من الأفلام الشهيرة، من بينها: عسل أسود وأسف على الإزعاج ولف ودوران وبلبل حيران. ومن أشهر مسلسلاته: السبع وصايا وشربات لوز والسبع وصايا.