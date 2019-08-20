قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن مديرية الشؤون الصحية، نفذت بالتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، قافلة طبية علاجية بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية.

شارك فيها فريق مكون من 24 طبيبا وممرضا، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1630 مريضا من خلال 8 عيادات متنقلة تضم تخصصات الجراحة العامة وأمراض القلب والأوعية الدموية والأطفال والجلدية والنساء والباطنة والأنف والأذن والحنجرة والعيون وجراحه المسالك البولية.

وأكد الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية بقرية الكفر الجديد أسفرت عن تحويل 440 من المرضى وبلغ إجمالي عدد التذاكر المنصرفة 165، وعدد التقارير الطبية ٢٩ تقريرا، وتم خلال القافلة إجراء التحاليل والكشف المبكر والتوعية الصحية لعدد من المرضى من خلال معامل الدم والطفيليات والموجات الصوتية ورسم القلب وخلع الأسنان، فضلًا عن التثقيف الصحي والاستبيان لـ820 مريضًا.