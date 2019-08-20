قال مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إيران ما زال أمامها الكثير لتصنيع السلاح النووي، ولكن لديها قدرة صاروخية متوسطة تصل إلى 600 ميل (أقل من ألف كيلو متر).

وأضاف مكرم محمد أحمد، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر فضائية "MBC مصر"، أن دولة الإمارات ترى أن حل الصراع مع إيران يجب أن يتم بالطرق السلمية دون التدخلات العسكرية.

وأوضح أن الأمر لم يعد مقتصرا على مضيق هرمز أو المحيط الهندي أو باب المندب فيما يتعلق بالتوتر الإيراني في المنطقة، ومحاولاتها "منع مرور ناقلات النفط أو تفجيرها وتخريبها"، بل امتد ليشمل مضيق جبل طارق.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن إيران قد أعلنت رفع درجة تخصيبها لليورانيوم في تصعيد جديد للأزمة النووية.