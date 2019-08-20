قال مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن رئيس الوزراء الهندي ألغى فجأة المواد المتعلقة بكشمير في الدستور الهندي بحجة أنها تعيق التنمية في الإقليم.

وأضاف "مكرم" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن باكستان وافقت على تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة بينما رفص الجانب الهندي، موضحا أن أي وساطة تحتاج لموافقة الجانبين.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن مشكلة إقليم "كشمير" ظهرت بعد استقلال باكستان والهند، حيث ظلت هذه المنطقة تحت الحكم البريطاني ولم يحسم أمرها خلال ترسيم حدود البلدين، وظل كل طرف يتهم الآخر بالسيطرة على الإقليم واستهداف أشخاص بعينهم إلى يومنا هذا.