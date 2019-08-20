استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

حضر مراسم التكريم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن كلٍ من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

أبرز المعلومات عن وسام الرياضة من الطبقة الأولى

- وسام الرياضة يمنح لمن يقدمون مستوى رياضيا ممتازا، والذين حققوا انتصارات دولية، كما يجوز منحه للهيئات والأندية الرياضية أو ما يماثلها.

- يشمل الوسام 3 طبقات "الأولى والثانية والثالثة"، حسب الإنجاز الرياضي المحقق.

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- يمنح الوسام بقرار من رئيس الجمهورية.

- سبق وأن منحه الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الأولى للدكتور محمد فتحي سليمان، المدير الفني لمنتخب مصر للسباحة، وهاجر طارق مدربة منتخب مصر للسباحة، واللاعبة مريم طارق بطلة العالم في السباحة، في ديسمبر 2018، احتفالية "قادرون باختلاف".

- منحه الرئيس أيضا لكل من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للاسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، وذلك عام 2008.