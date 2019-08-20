اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن يقوم بوساطة بمواجهة "الوضع المتفجر" في كشمير، المنطقة الجبلية التي تتنازع عليها الهند وباكستان.

وقال ترامب إن "كشمير مكان معقد للغاية. هناك هندوس وهناك مسلمون لن أقول إنهم على تفاهم مع بعضهم"، مضيفًا أنه "سيبذل قصارى جهدي اذا كنت ساتوسّط في النزاع".

ولا يزال التوتر شديدًا في هذه المنطقة منذ أن ألغت الهند في 5 أغسطس الحكم الذاتي في الشطر الخاضع لها من كشمير.

وكان ترامب صرح الاثنين، بأنّه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وحضهما على تخفيف حدة التوتر في كشمير.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع مودي على هامش قمة مجموعة السبع في نهاية هذا الأسبوع في بياريتز.