محافظ مطروح يطالب بتكثيف أعمال النظافة بالمستشفى العام

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، مستشفى مطروح العام، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، موجهًا بضرورة إعلام المواطنين من خلال لوحة إعلانات بالتوقيتات وجدول تواجد الأطباء خلال أيام الأسبوع بالتخصصات المختلفة ومراعاة التخصصات ذات العجز في الأطباء.

كما تفقد قسم العناية المركزة للاطمئنان على المرضى والتعرف على احتياجاتها، موجهًا بإدراج جهاز الإيكو ضمن الاحتياجات الطبية للتيسير على المرضى بدلًا من انتقالهم إلى الأقسام الأخرى، مستمعًا للمرضى وذويهم للاطمئنان على حسن تعامل الأطباء، والممرضات وتوافر المستلزمات الطبية، كما اطمأن على كفاءة عمل الأسانسيرات بعد صيانته.

ونبه محافظ مطروح، على تكثيف أعمال النظافة بالمستشفى، ومراجعة أعمال الصيانة استعدادًا لافتتاحها قريبًا.