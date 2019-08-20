كشف أحد أهالي قرية كفر إبراش، التابعة لمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، عن اسم صاحب محل الحلاقة الذي شهد واقعة اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب معاق ذهنيا، وجرى تداوله على فيس بوك.

وقال مصطفى، لـ"الوطن"، إن الشاب المجني عليه لا يؤذي أحدا، وأنه يذهب إلى عدد من الأماكن والمحلات، ويجلس بها بصحبة المتواجدين بها ليستأنس بهم، ولا يقوم بأي أعمال شغب.

وأكد أن صاحب محل الحلاقة الذي شهد الواقعة يدعى "شريف"، وأن المشاركين في الضرب، من أصدقائه بالمحل، وأحدهم قام بتصوير الفيديو، وتم تسريبه إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصطفى، أن السبب وراء قيامهم بهذا الأسلوب العدائي ضد الشاب، هو مجرد التسلية بضربه، والدليل أنهم يظهرون وهم يضحكون، ولا تظهر على أي منهم علامات الغضب التي تشير إلى أنه أتى فعلا أغضب أحدهم.