خصصت الإعلامية عزة مصطفى، حلقة اليوم من برنامجها "صالة التحرير" الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، للحديث عن المحليات، حيث استضافت محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، وكذلك نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وقال محمود نور الدين، رئيس حي العمرانية، إن مهمة رؤساء الحي توفير الخدمات اللازمة للمواطن في إطار الحي والاختصاص، ولكن يتم سؤال الأحياء في جميع المشاكل.

وأضاف نور الدين، إن هناك حملة موسعة لرفع تجمعات القمامة في الحي، وتم رفع 50 ألف طن قمامة منذ يوم الخميس الماضي، موضحًا في الوقت ذاته أن الحي يؤدي 80% من خدمات المواطنين، منها الصحة والتعليم والتموين والصرف وغيرها من الخدمات التي يسأل عنها رئيس الحي.

وأوضح "نور الدين"، أن أماكن تجمعات القمامة يتم تشجيرها وزراعتها عقب رفع أطنان القمامة وذلك لترك رسالة إيجابية للمواطن، كما أن هناك خطة جرى وضعها مع 6 شركات مسؤولة عن جمع القمامة في حي العمرانية، حيث إن هناك أماكن بعينها تتجمع فيها القمامة، وليست كل المناطق بالحي، ولا أحد يجرؤ على إلقاء القمامة في المناطق غير المخصصة لها.

وأشار رئيس حي العمرانية، إلى أن ملفات النظافة ومخلفات البناء والاشغالات على رأس أولوياته بتوجيهات من وزير التنمية المحلية، كما أن هناك تعليمات بالتواجد المستمر في الشارع وليس المكاتب، وذلك لتنفيذ الأعمال المطلوبة، مؤكدًا أنه جرى في الآونة الأخيرة توسيع شارع ترسة في منطقة الهرم، ليصبح عرضه 40 مترا بدلا من 8 أمتار، ومن ثم تخفيف التكدس عن شارع الهرم.

وتابع: "دورنا الحقيقي تأدية الخدمات للمواطن، ولكننا نُسأل عن كل شيء من رصف شوارع وطرق داخلية، وحل مشاكل الصرف الصحي، وتوفير المياه، والتعليم والصحة، وحتى التموين، بعضها من اختصاصنا والبعض الآخر تابع لجهات أخرى، فالطبيعي لما نلاقي حد يقول فساد المحليات إحنا بنزعل".

وأوضح أن هناك حملات للتعامل مع الإشغالات المخالفة، فالمقاهي المخالفة يتم العمل معها من خلال القانون الذي ينص على "الغلق والتشميع"، وفي حالة فك الشمع يتم إخطار المباحث، ومن ثم يجري تحرير محضر ويعرض على النيابة، ويأخذ عقوبة، موضحًا أنه يتم قطع جميع المرافق عن المقاهي المخالفة.

ومن ناحية أخرى، أكدت نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن هناك تعليمات مشددة بمقاومة ومحاربة الفساد، حيث تعتبر أن أي حديث عن فساد في المحليات تحدي لها، معتمدة في ذلك على المركز التكنولوجي للخدمات الذي يُحارب الفساد والرشاوى ويقدم الخدمة للمواطنين.

وأوضحت "العشيري"، أن الخدمات في المراكز التكنولوجية مميكنة، وكل مواطن يمكنه القيام بما يحتاج من خدمات بشكل إلكتروني.