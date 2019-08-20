نظمت محافظة مطروح حملة للتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية في مدينة مرسى مطروح، لضبط الأسواق والاطمئنان على سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية، مع الإلتزام بالضوابط والمعايير الصحية حفاظا على صحة المواطنين.

ومرت الحملة على عدد من المطاعم والفنادق بالمدينة، ما أسفر عن ضبط 39 كيلو جراما مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك 24 محضر مخالفة، وتجرير 3 إنذارات، وسحب عينتين، واتخذ القائمين على الحملة جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشاركت في الحملة الإدارة العامة للسياحة، ومديرية القوى العاملة، والشئون الصحية، والطب البيطري بمطروح، بالتعاون مع مباحث التموين، والحماية المدنية، ومجلس المدينة، والمرافق، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المطاعم والمنشآت السياحية.