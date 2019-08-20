أجرى اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح جولة مفاجئة بمستشفى الأطفال بمطروح للوقوف على أعمال التطوير، موجها بسرعة إنهاء أعمال تركيب مقاعد باستراحة الاستقبال تخفيفا عن المترددين بالمستشفى و مراجعة تقسيم غرف المرضى لاستيعاب مزيد من الحالات.

كما تفقد "الغرابلي" يرافقه المهندس أحمد علي وكيل وزارة الإسكان بمطروح والمشرف على أعمال التطوير، وبحضور الدكتور مبروك سالم مدير المستشفى، الحضانات ورعاية الأطفال للاطمئنان على تقديم الرعاية والمتابعة.

ووجه المحافظ بسرعة تطهير حديقة المستشفى خلال 48 ساعة، منعا لانتشار الحشرات والحفاظ على المظهر الحضاري.