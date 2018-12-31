نرى فى الفترة الماضية قيام الدولة باتخاذ بعض الخطوات و الاهتمامات بالغة فى صالح المواطنين البسطاء جاءت اخر اشكال هذا الاهتمام في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تساهم في توفير الخدمة الطبية للمواطنين على اكمل وجهه من اجل ان يعيش المواطن بصحة جيدة في نظام يكفل له حقوقه في ان يتلقى علاج مثالي على اكمل وجهة ، من خلال اسس واضحة وخطوات مدروسة.

وجاء تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد بنتائج إيجابية جيدة ستساهم في انجاح المنظومة على كافة المحافظات، خاصة وان وزارة الصحة انتهت من 7 مستشفيات و20 وحدة صحية في بورسعيد، لانطلاق التنفيذ، حيث قامت أيضا بتجهيز 4 مستشفيات و17 وحدة صحية بالمحافظة، وقامت بتشغيل تجريبي لمدة شهرين في محافظة بورسعيد من 1 يوليو وحتى 1 سبتمبر، مما اعطى صورة واضحة عن تطبيق المنظومة.

وحظي التطبيق بكثير من التنظيم الذي يساعد فى إنجاح المنظومة حيث يكون لكل مواطن ملف خاص لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي، ونص القانون على ان لا يعالج أفراد إنما يكون مسئول عن علاج الأسرة بالكامل، وتكون مساهمات المريض في الأدوية والأشعة والتحاليل ١٠%، وتقدم كل وحدة صحية خدمات طبية لـ20 ألف مريض.

اما عن التفكير خارج الصندوق فأعلنت الوزارة عن التعاقد مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة، وان يتوقف دور الوزارة عند خدمات الإسعاف والطب الوقائي بعد تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد، وتكون مساهمات المرضى في العمليات الجراحية 5% بحد أقصي 300 جنيه وهذه الخطوة سوف تحل مشاكل كثيرة من شكوى المرضى فى عدم وجود اماكن متاحة فى المستشفيات الحكومية

كما ان الوزارة عملت بشكل علمي في 15 ملفا من أجل تشغيل القانون وتنفيذ المنظومة بنجاح ومنها "تسعير الخدمة وإدارة التكليف والميكنة وتجهيز الوحدات والمستشفيات"، وان يتم تنفيذ المنظومة بالكامل خلال 12 عاما فى جميع أنحاء الجمهورية من بدء التطبيق في 2019.

وكانت فاتورة تكلفة قانون التأمين الصحي الجديد تتراوح ما بين 80 وحتى 120 مليار جنيه مما يساهم بشكل قوي في تقديم منظومة صحية محترمة تساهم في علاج المواطنين بشكل حقيقي.

حيث قامت الدولة فى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي وزيادة مخصص قطاع الصحة في الميزانية الحالية ليتم تطبيق منظومة التأمين الصحى بشكل متطور وتنظيمي، خاصة في توفير الأدوية المطلوبة والتجهيزات اللازمة لذلك.

ويأتي هذا فى ظل إهتمام الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى توفير حياة كريمة وكل ما يخص المواطن المصري.