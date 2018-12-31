إن لكل بناء أساس، وعلى قدر قوة تلك الأساسات، يمكن للبناء أن يواجه الزلازل والأعاصير وأن يتجاوز العصور والأزمات، وكذلك فإن تجربة التنمية الناجحة والفعالة والقادرة على إحداث التغيير الحقيقي في مصر هي تلك التي التجربة الوطنية التي تهدف إلى بناء نخبة مصرية قادرة على صناعة تيار مجتمعي يدعم عملية استعادة الريادة الإقليمية للدولة المصرية وتمتع أفرادها برفاهية وجودة العيش والحياة من خلال إحداث تغيير اجتماعي ينطلق من الخصوصية الثقافية والحضارية للأمة المصرية ويتسم بالتدرج والشمول على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقًا لرؤية استراتيجية واضحة.

ومن هنا يمكننا القول بأن أهم تلك الأسس والمقومات هي ما يلي:

- الوقوف على خصائص الأمة المصرية بما يقتضي أن نكون على وعي عميق بسمات الشخصية المصرية، والتي نعاني للأسف من جهل كبير بها، فكما يقول جمال حمدان: "إن أقل من يعرف عن مصر هم المصريون أنفسهم".

- دراسة تجارب التغيير في الواقع المصري؛ فتاريخ مصر ثري بتجارب للتغيير والتنمية، ولو ركزنا فقط على تاريخ مصر الحديث، لوجدنا تجربة محمد علي باشا في بناء مصر الحديثة مرورًا بتجارب الحركة الوطنية المصرية والتجربة الناصرية وثورة يناير بما يشكل حقلًا خصبًا للدراسة لأي مشروع تغييري جاد.

- الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة؛ فلسنا مطالبين أن نعيد اختراع العجلة من جديد، بل أن نستفيد من التجارب الدولية الناجحة وأن نستخلص أهم عوامل النجاح في كل تجربة بما يتوافق مع خصائص الأمة المصرية.

- الاستفادة من العلوم الاجتماعية؛ فإن ما يعيب كثير من إطروحات التنمية اقتصارها على روشتة غير متكاملة، فقد تركز على الإدارة تارة، والاقتصاد تارة ثانية، وهكذا، بينما تجربة التنمية الناجحة لابد أن تكون قادرة على هضم كل تلك العلوم وأكثر وصهرها في بوتقة واحدة لتخرج بروشتة متكاملة، تجمع بين علوم الاقتصاد والسياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثربولجي والتاريخ والإدارة ... إلخ.

هذه بعض أهم المقومات التي تؤسس لتجربة مصرية رائدة وناجحة في تحقيق التغيير والتنمية.