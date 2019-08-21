"واحد منهم مات".. 4 وقائع اعتداء على ذوي الإعاقة الذهنية خلال سنة

شهد الشارع المصري في السنوات الأخيرة عددا من الجرائم التي ارتكبت ضد ذوي الإعاقة الذهنية، حيث تنوعت بين اعتداء عليهم بالكلاب المفترسة والضرب والإهانة، وكان آخرها اليوم عند تعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.

وقال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنه جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن واقعة اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب معاق ذهنيا، وجرى تداول فيديو لها على فيس بوك.

فيما كشف أحد أهالي القرية، ويدعى "مصطفى"، طالب جامعي، عن اسم صاحب محل الحلاقة الذي شهد الواقعة، وهو "شريف"، وأن المشاركين فيها، من أصدقائه، وأحدهم صورها.

وفي يوليو عام 2014 تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يمارس البلطجة على أحد الأشخاص المعاقين ذهنيا من خلال ترهيبه بالكلب الشرس الخاص به، دون تدخل أحد لنجدته، حيث أخذ الكلب في النباح ومهاجمة الشاب المعاق بعدما وجهه المتهم لذلك.

وأسفر عن ذلك تمزيق ملابس الشاب وإصابته في يده، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب المتهم، وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق مع المتهم وأمرت بقرارها المتقدم بحبسه.

كما تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لشاب مصاب بـ"متلازمة داون" يتعرض للتنمر والترهيب من قبل مجموعة من شباب الشوارع برفقة كلب بوليسي كبير، أمام أحد المطاعم الشهيرة في منطقة مصر القديمة.

وكتب محمد يسري، صاحب المنشور الأصلي والشاهد على الواقعة، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "الحفلة اكتملت بإرهاب مكتمل الأركان لما جه المراهق اللي في الصورة ده ومعاه كلب چيرمن شيبرد وشرس، وفضل يهدد بيه الولد ده ويجري وراه بالكلب فترة طويلة في وسط ضحك وكركرة من كل الموجودين وصمت غريب من اللي شغالين في المطعم".

وفي يونيو الماضي توفي معاق ذهنيا يقيم بمدينة سيدي غازي في كفر الشيخ، متأثرا بإصابته إثر تعدي صاحب صالة جيم عليه بماسورة منذ حوالي أسبوع.

وتعود التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتعدي المدعو "أ.ا"، 25 عاما، صاحب صالة جيم، ويقيم بمدينة سيدي غازي، بالتعدي على المدعو "ح.ع"، 40 عاما، عاطل، ومعاق ذهنيًا، بماسورة محدثا به عدة إصابات.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى كفر الشيخ العام، في حالة خطيرة وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي عليه، إصابته بكسر في الجمجمة وتزيف بالمخ، وحالته سيئة، وجرى إيداعه في المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.