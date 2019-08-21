تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

وتصدر اسم الفنانة سوسن بدر قائمة "جوجل تريند" وذلك بعد ساعات قليلة من ظهورها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".

سوسن بدر

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها تتمنى أن يكون هناك جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة".

وأضافت بدر، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "المسلسل مهم في الفترة دي في الوقت الحالي، لأنه بيفكر الناس بالطبقة الوسطى، وهي العمود الفقري للمجتمع المصري واللي بقالنا فترة ناسيينها".

سوسن بدر: أتمنى عمل جزء ثالث من "أبو العروسة".. المسلسل مهم

قالت الفنانة سوسن بدر إنها شاركت في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" الذي عُرض عام 1978، مع الفنان عادل إمام، إبان فترة دراستها في معهد التمثيل.

وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" أنها شاركت في المسلسل أمام الفنان عادل إمام وكانوا لا يعرفون اسمها وأطلقوا عليها "البنت الطويلة السمرا".

سوسن بدر: "كنت مذعورة وبارتعش وأنا بمثل مع عادل إمام"

قالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بتجهيز ابنتها "ياسمين" بكميات كبيرة من الأدوات المنزلية وغيرها كعادة الأسر المصرية.

وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" أنها تنوي عدم تكرار ذلك مع حفيدتها ملك التي تبلغ من العمر الآن 15 عاما.

سوسن بدر: "جبت كل حاجة لبنتي.. ولو جبت جهاز حفيدتي هجيب المهم بس"

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها قررت قص شعرها عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "زي الشمس".

وأضافت بدر، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "ياسمين بنتي وملك حفيدتي قهروني ومكانوش عايزني أقص شعري وإني أطلع قدام الناس بالشعر الأبيض لحد ما قررت إني لازم أقهرهم زي ما قهروني".

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