فيديو.. طفل يهتف للمتظاهرين أعلى جسر في هونج كونج

في واقعة فريدة من نوعها وقف طفل على أحد الجسور في هونج كونج وظل يهتف للمتظاهرين الذين يعبرون أسفل الجسر يوم الأحد الماضي.

ووقف الطفل بجانب سور الجسر وظل يهتف: "أهالي هونج كونج"، وردد المتظاهرون وهم يسيرون في المطر قائلين للطفل "ابتهج"، وشارك ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص في المسيرة السلمية التي نظمت يوم الأحد الماضي، وكان هناك وجود ضئيل للشرطة ولم تحدث أي اعتقالات بحسب "يورونيوز".

وكان قد استمرت الاحتجاجات منذ يونيو الماضي بشأن قانون لتسليم المجرمين، مع مواجهات عنيفة مع الشرطة التي ألقت القبض على أكثر من 700 شخص منذ بدء المظاهرات.

وتسببت 10 أسابيع من الاحتجاجات في إغراق المدينة التي تعد مركزا تجاريا دوليا في أزمة مع مشاهد متكررة لمتظاهرين مقنعين يدخلون في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب وسط سحب الغاز المسيّل للدموع.