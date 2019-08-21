تامر حسين ينشر فيديو لـ عمرو دياب ودينا الشربيني يرقصان على "يوم تلات"

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين فيديو جديدا للفنان عمرو دياب وهو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة "يوم تلات" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ويظهر في الفيديو عمرو دياب وبرفقته الفنانة دينا الشربيني وهما يرقصان مع أصدقائهما على أنغام "دي جي" لأغنية "يوم تلات" التي يغنيها "الهضبة"، والتي تم تسريبها مؤخرًا.

ونشر تامر حسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لأغنية عمرود دياب الجديدة "يوم تلات"، والتي تعتبر ضمن أغاني الألبوم الجديد "أنا غير" المقرر طرحه أغسطس الجاري.

وجاءت كلمات الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع أسامة الهندي، كالتالي: "يوم تلات تلات بنات ندهوني، عالبُساط بَسط يا ناس عجبوني قاعدة وانبساط غداء وعزموني، فتفتوا الفتافيت وفَتنوني.. شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة كلهم حلوين جننوني.. كل ما أجي أقوم أقول خليني منتهى الجمال جُمال على عيني أمشي من المكان ده إيه يمشيني لمة الحلوين بتغريني.. شعرهم حرير يطير قدامي صعب أشوف ده غير غير في أحلامي، سحرهم خطير يوصف إيه كلامي يوم تلات وبكل أيامي.. كل عود وعود أحلى من التاني، قلبي لم يعود ليا من تاني، كان في إيدي عود قولت بيه أغاني والصباح رباح ياللي عاجباني.. كلمة كلمتين الليل قوام ليّل عيشنا يوم جميل أحلى ما أتخيل، واحدة واحدة عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل".