تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 21 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

شركة "مصر للطيران" تواصل تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام

تواصل شركة "مصر للطيران" تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة، الأربعاء، 26 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5700 حاج.

إجراء امتحانات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة للطلاب المتخلفين عن أدائها

تجرى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح للعام الدراسي 2019-2020، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وتقديمها للمديريات.

عرض مسرحية "سندريلا المصرية" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية العرض المسرحي "سندريلا المصرية" من إنتاج فرع ثقافة القاهرة وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك ضمن مشاركة العرض بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12.

عرض ومناقشة رواية "سميته كرافتة" بالمركز الثقافي النمساوي بالقاهرة

ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، بالتعاون مع العربي للنشر والتوزيع، عرض ومناقشة رواية "سميته كرافتة" للكاتبة النمساوية ميلينا ميتشيكو فلاشر وترجمة أحمد صلاح وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر المركز.

ختام فعاليات ورشة إعداد الممثل التمهيدية في معهد دراما بلا حدود الدولي

يختتم معهد دراما بلا حدود الدولي فعاليات ورشة إعداد الممثل التمهيدية، والتي أُقيمت على مدار عشرة أيام في منظمة كاريتاس مصر الدولية، واستهدفت مجموعة من المتدربين الهواة الذين يسعى المعهد إلى تأهيلهم بشكل غير نمطي، ومساعدتهم على تحقيق انتشارهم وتألقهم المسرحي والإبداعي.

حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

يستضيف مسرح "المحكى 1" بقلعة صلاح الدين حفلا للفنان ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق في تمام الساعة الثامنة مساء، ويستضيف مسرح "المحكى 2" بقلعة صلاح الدين حفلا لفرقة رضا للفنون الشعبية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، ويستضيف مسرح "المحكى 3" بقلعة صلاح الدين حفلا للفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين وذلك ضمن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.