شنت إدارة تموين حوش عيسى في البحيرة، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات بيع الأسمدة والمخابز، لضبط السلع الفاسدة والأسمدة الزراعية المدعمة.

وتمكنت الحملة التي شارك فيها المفتشان تامر صقر وجمعة حميدة، وقوة من مباحث التموين، من ضبط 300 شيكارة أسمدة مدعمة من قبل الدولة، ويتم صرفها للمزارعين.

كما ضبطت الحملة 28 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، ومطعم يقوم باستخدام زيت طعام سبق استخدامه من قبل، كما جرى ضبط 7 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ووحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وأشرف على الحملة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع العقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين بالبحيرة، وبرئاسة المحاسب علاء صقر مدير إدارة تموين حوش عيسى.