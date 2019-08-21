تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالبحيرة، بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، من ضبط 5000 لتر سولار داخل محطة بنزين متوقفة عن الشحن من الشركة التابعة لها، تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع.

وضبطت الحملة التي ترأسها سمير البلكيمي، مدير الرقابة التجارية بالبحيرة، وشارك مفتاح عبداللطيف، كبير المفتشين، 155 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة، تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع، وتم التحفظ عليها، كما تم ضبط 120 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام داخل أحد المحلات.

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.