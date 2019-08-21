أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية الأربعاء من سيول، أنّ الولايات المتحدة "جاهزة" لاستئناف المحادثات الثنائية مع كوريا الشمالية المتوقفة منذ عدة أشهر.

وتوقفت المحادثات منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي في فبراير.

ولم تتمكن واشنطن وبيونج يانج حينها من التوصل لتفاهم حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية عن هذا البلد.

لكن يبدو أنّ إنهاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيونج يانج فعلا عدائيا، الثلاثاء قد أسهم في فتح الطريق من جديد لاستئناف المحادثات.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية ستيفن بيجون: "نحن جاهزون للبدء بالمناقشات مجرد تلقينا لأخبار من نظرائنا الكوريين الشماليين".

وجاء إعلانه من سيول حيث يقوم بزيارة، في ختام لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون.

وأشارت شائعات نشرتها الصحافة إلى لقاء محتمل بين الأمريكيين والكوريين الشماليين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

ويمكن أن يعقد خلال زيارة بيجون إلى كوريا الجنوبية التي بدأت الثلاثاء وتستمر 3 أيام.

في سياق منفصل، نفى الدبلوماسي الأمريكي معلومات صحفية تشير إلى تعيينه في منصب دبلوماسي في روسيا، مؤكدا أنّه "ملتزم تماما" بمهمته الحالية.

وتندد كوريا الشمالية بالتدريبات الأميركية-الكورية الجنوبية المشتركة وتعتبرها تحضيرا لغزو مستقبلي لأراضيها.

ووصفت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين، بأنّه "وقح" لأنه يريد استئناف الحوار الكوري-الكوري رغم الاستمرار في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة. وينتشر نحو 30 ألف عسكري أميركي في كوريا الجنوبية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" في 10 أغسطس أنّ كيم جونغ أون قال له في رسالة إنّه يريد استئناف المفاوضات فور نهاية المناورات بين سيول وواشنطن.