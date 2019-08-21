ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة في بولاق الدكرور.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ المتهمين سبق اتهامهم في عدة قضايا سرقات ومخدرات، وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات.

وبيّنت التحريات أنّ الواقعة بدأت بورود معلومات لوحدة مباحث قسم بولاق الدكرور، تفيد بأنّ "محمد ع. ر" سبق اتهامه في 3 قضايا وبحوزته 30 قرصا لعقار الابتريل المخدر، 1105 جنيهات، و"محمود ع. م" وشهرته "كريم أنبوبة" (32 عاما)، عاطل وسبق اتهامه في 7 قضايا، و"منار خ. ح " (28 عاما) ربة منزل، وبحوزتها 30 قرصا لعقار الأبتريل المخدر، و150 جنيها، وهاتف محمول، و"محمد ر. ف. ع" (24 عاما) عاطل، وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت 150 جراما، و"محمد ر. ع" (24 عاما) عاطل، و"هنادي س. م" وبحوزتها 50 جرام استروكس و5 جرام شادو و40 ألف جنيه، و"أحمد ح. م" (20 عاما) عاط، يتاجرون في المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار بها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.