"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

إن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل مزاهر، في المركز المصري للثقافة والفنون "مكان"، 8 مساء، وسعر التذكرة 80 جنيها.

حفل فريق ذكرياتي بقيادة رامي أبو الفتوح، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 8 مساء، وسعر التذكرة 47 جنيها.

عرض مسرحية "المتفائل"، على المسرح القومي، وأسعار التذاكر 30، 50، 70، 100 جنيه.

حفل مروة ناجي مع فرقة المايسترو علاء ياسين، على مسرح المحكى، بقلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثامنة والعشرين، 10 مساء، وسعر التذكرة 20 جنيها.

العرض المسرحي "وجد"، على مسرح رومانس، 6 مساء.