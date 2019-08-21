كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، لغز العثور على الجزء السفلي لفتاة المريوطية، إذ تبيّن أنّ الزوج قتلها وقطعها بالساطور، وألقى الجزء السفلي في ترعة المريوطية بالهرم، بسبب علاقة غير شرعية، وألقي القبض عليه.

كانت النيابة العامة قررت عرض الجزء الذي تم العثور عليه، على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ورجحت التحريات التي قادها العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والرائد حسام عبد المنصف معاون المباحث، عن أن التيار جرف الأشلاء المعثور عليها من ناحية قطاع جنوب الجيزة.