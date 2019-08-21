أعلن الدكتور محمد حسن العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنشاء مركز لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في إطار السعي لتحقيق مستوى رفيع من الأداء من خلال المساهمة في تحول جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة ذكية من الطراز الأول.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات البازغة، وتوجهات وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، بتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين.

وأشار العزازي إلى أن هذا المركز سيقود الجامعة؛ للمساهمة بقوة في مجالات التنمية ويضمن لها استمرارية التقدم في ظل عالم رقمي متطور، وهو الموقع الأجدر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بين باقي الجامعات.

وأوضح الدكتور أحمد السعيد طلبه نائب رئيس الجامعة، أن المركز بدأ التحضير له منذ مارس الماضي بقرار من الأستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء؛ لتهيئة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ لتصبح جامعة ذكية من خلال بنية أساسية ذكية وإعداد كوادر بشرية قادرة على الارتقاء المستمر بالعملية التعليمية وخدمة الطلاب والمجتمع، والحفاظ على البيئة من خلال تطوير برمجيات، ونظم الذكاء الاصطناعي والروبوت والنظم المتضمنة وإنترنت الأشياء والبلوكتشين بما يحقق رسالة الجامعة ويتفق مع استراتيجيتها والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2018 - 2023 في إطار إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المركز يهدف إلى اكتساب ثقة المجتمع المصري والمجتمع الدولي في مخرجات العملية التعليمية بالجامعة، وإرساء مبدأ المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالتعليم للمشاركة في بناء مجتمعات ذكية، ونشر مباديء وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والوعي بأهمية تطبيق تلك المبادئ على النظم الذكية بما يضمن الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.