قال الدكتور محمد منصور، مدير مستشفى أرمنت، إن حالة الطبيب الشاب مايكل هلال، الذي حاول الانتحار صباح اليوم، مستقرة تماما بعد تلقي العلاج اللازم.

وأضاف مدير المستشفى، لـ"الوطن"، استقبلنا الحالة في العاشرة والنصف وتعاملنا معها على الفور واتضح أنها جروح سطحية في الأيدي والقدمين.

وأشار منصور، سيتم خروج الحالة ظهر اليوم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

كان مايكل هلال، طبيب شاب يعمل بمستشفى الشيخ زايد ومقيم بالأقصر، نشر على صفحته على "فيسبوك "صورا لدماء غزيرة في غرفته وكتب عليها "تحية لمن يستطيع إنهاء حياته" قبل أن يصل إليه أصدقائه ويقومون بنقله للمستشفى.

كان هلال، أصيب بجلطة في المخ منذ شهرين خلال عمله في مستشفى الشيخ زايد.