قال أيمن الدسوقي أستاذ العلوم السياسية، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمد حظر سفر مواطنيها إلي كوريا الشمالية عام آخر منذ عام 2017، على خلفية احتجاز ووفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير، يستثني من ذلك الصحفيين والمسافرون ذات الصلة بالأعمال الإنسانية، وجُدد الحظر عام 2018 حتى 2019، ويستمر من 31 أغسطس حتى 2020، والذي جاء عقب فرض تقييدات جديدة على سفر مواطني الدول الأخرى، وخاصة كوريا الجنوبية الحاملين لتسهيلات السفر للولايات المتحدة لمدة 90 يوم.

وأوضح الدسوقي خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن قرار الحظر ينظر إليه المراقبون من خلال وجهتي نظر متعارضتين، وجهة النظر الأولي لابد أن نحترم التفسير البيروقراطي، كما صرح دبلوماسي مسؤول عن المفاوضات مع كوريا الشمالية للمباحثات النووية، وكما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن استئناف المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية بعد تلقيه خطابا وصفه بالجيد من الرئيس كيم جونغ حول منع سفر مواطنين الولايات المتحدة للسفر لكوريا الشمالية، ووجهة النظر الأخرى هي التفسير السياسي بأن قرار مد الحظر جاء على خلفية توقف وعدم إثمار المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأكد الدسوقي أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوقفة منذ قمة فيتنام في فبراير من عام 2018، وأن زيارة دونالد ترامب للمنطقة منزوعة السلاح حتى وطئت أقدامه إلي كوريا الشمالية، كانت زيارة بروتوكولية لم يكن فيها أي مفاوضات.