تمكنت أجهزة الأمن في البحيرة، من ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية بمدينة دمنهور، بداخله مواد خام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين بالبحيرة، حول قيام مالك معمل لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية بمدينة دمنهور، بإدارته دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ووزارة الصحة، وأفادت التحريات أنه يقوم باستخدام مواد خام مجهولة المصدر ومنها منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضًا صحة المواطنين للخطر. وجرى مداهمة المعمل وحرر المحضر اللازم.